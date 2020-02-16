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Захват Россией украинской лодки в Азовском море: названы имена задержанных рыбаков (ФОТО)

Стали известны имена задержанных Россией украинских рыбаков в Азовском море

Захват Россией украинской лодки в Азовском море: названы имена задержанных рыбаков (ФОТО) Захват Россией украинской лодки в Азовском море: названы имена задержанных рыбаков (ФОТО)
Один из задержанных украинских рыбаков. Фото: Facebook

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.

Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил народный депутат Павел Мельник в Facebook.

Предположительно, имена задержанных: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

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"Все рыбаки — жители села Райновка Приморского района Запорожской области", — написал Мельник в соцсети.

Указано, что представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

Также в Госпогранслужбе заявили, что РФ официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали якобы за браконьерство.

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Напомним, 15 февраля стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере якобы обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

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