Захват Россией украинской лодки в Азовском море: названы имена задержанных рыбаков (ФОТО)

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области.

Об этом со ссылкой на информацию от жителей Приморского района сообщил народный депутат Павел Мельник в Facebook.

Предположительно, имена задержанных: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Все рыбаки — жители села Райновка Приморского района Запорожской области", — написал Мельник в соцсети.

Указано, что представительство президента Украины в аннексированном Крыму отслеживает ситуацию с задержанием Россией украинских рыбаков в Азовском море.

Также в Госпогранслужбе заявили, что РФ официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео допроса захваченных в Азовском море украинских рыбаков. В частности, на видео капитан украинского катера рассказал, откуда и зачем моряки вышли в море. Также сообщается, что рыбаков задержали якобы за браконьерство.

Напомним, 15 февраля стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере якобы обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.