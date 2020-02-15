ФСБ РФ задержала лодку с украинцами в Азовском море

Российские силовики задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ сообщает "Крыминформ".

В частности, там заявили, что у четырех граждан Украины, которые находились на судне, не было при себе документов, удостоверяющих их личности.

По информации российских пограничников, при осмотре судна на нем обнаружили почти 300 рыб камбалы-калкана, а также сетку для ловли рыбы. При этом документы на вылов рыбы отсутствовали.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и попытался скрыться", — говорится в сообщении.

Известно, что судно и рыбаков задержали и доставили в порт аннексированной Керчи.

Ранее министры иностранных дел Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации.

Напомним, 17 ноября 2019 года захваченные украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории "Генмола" в оккупированной Керчи.