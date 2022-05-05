Эстония собралась выпускать монеты со слоганом "Слава Украине": дизайн уже утвердили

Банк Эстонии планирует выпустить в обращение 2 миллиона монет номиналом 2 евро, посвященных Украине и дизайн которых разработан уроженкой Харькова Дарьей Титовой, которая учится в Эстонской академии художеств. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Наблюдательный совет эстонского центробанка одобрил дизайн монеты на состоявшемся на текущей неделе внеочередном заседании. На утвержденном рисунке изображена девушка как символ нежности, защищающая птицу в руке. Также на нем присутствует колос пшеницы. При этом на монете решено отобразить и надпись латиницей Slava Ukraini.

"Впервые монета, выпущенная Банком Эстонии, имеет текст на иностранном языке, но это был исключительный случай. "Слава Украине" олицетворяет стремление Украины к свободе", – отметил председатель набсовета, бывший премьер-министр страны Март Лаар.

В центробанке пришли к мнению, что именно чеканка монеты с особым дизайном позволит поддержать украинцев в их борьбе и продемонстрировать партнерство с Национальным банком Украины.

"Мы посчитали важным, чтобы монета, посвященная Украине и свободе, была изготовлена ​​как можно быстрее и чтобы ее разработал украинец. В этом нам помогли молодые украинские студенты-искусствоведы, их научный руководитель профессор Ивар Сакк и Эстонская академия художеств", – сказал управляющий Банка Эстонии Мадис Мюллер.

Как отмечают в банке, с началом Россией войны против Украины Эстонская академия художеств разрешила студентам-художникам, которые были вынуждены покинуть Украину, продолжить обучение в ней.

"Когда Банк Эстонии предложил нам эту прекрасную идею, мы быстро организовали конкурс, и украинские студенты, изучающие разные дисциплины, сразу же начали работать над идеями. Затем мы организовали жюри для рассмотрения готовых работ. Это дало нам особую энергию, которая до сих пор резонирует, так как студенты почувствовали, что действительно могут что-то сделать, чтобы помочь своей стране и послать жизненно важный месседж", - рассказала вице-ректор вуза Анне Пикков.

Отмечается, что обычно создание монеты в два евро со специальным дизайном занимает более 18 месяцев, но в этом случае предварительная работа началась в апреле, и центробанк надеется выпустить 2 миллиона монет, посвященных Украине, к концу нынешнего года или в начале следующего. При этом дизайн двухевровой монеты еще должен быть одобрен Европейской комиссией и государствами-членами Европейского Союза.

В то же время уже этим летом Банк Эстонии начнет продавать монетную карту с тем же дизайном, но ее цена пока неизвестна. "Это экстраординарное решение, но поскольку мы отдаем доходы от продажи монетной карты украинскому центробанку, мы хотели создать этот канал поддержки как можно быстрее. Украина борется за свою свободу, и каждый евро на счету", - сказал Мюллер.

При этом эстонский регулятор заявляет, что его коллеги из Латвии и Литвы поддерживают идею увековечить память о борьбе Украины за свободу и также планируют выпуск монет евро, посвященных Украине.