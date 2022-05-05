Естонія зібралася випускати монети зі слоганом "Слава Україні": дизайн вже затвердили

Банк Естонії планує випустити в обіг 2 мільйони монет номіналом 2 євро, присвячених Україні та дизайн якої розроблений уродженкою Харкова Дар'єю Тітовою, яка навчається в Естонській академії мистецтв. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Наглядова рада естонського центробанку схвалила дизайн монети на позачерговому засіданні, що відбулося цього тижня. На затвердженому рисунку зображено дівчину як символ ніжності, що захищає птаха в руці. Також на ньому є колос пшениці. При цьому на монеті вирішено зобразити напис латиницею Slava Ukraini.

"Вперше монета, випущена Банком Естонії, має текст іноземною мовою, але це був винятковий випадок. "Слава Україні" уособлює прагнення України до свободи", - зазначив голова наглядової ради, колишній прем'єр-міністр країни Март Лаар.

У центробанку дійшли думки, що саме карбування монети з особливим дизайном дозволить підтримати українців у їх боротьбі та продемонструвати партнерство з Національним банком України.

"Ми вважали важливим, щоб монета, присвячена Україні та свободі, була виготовлена ​​якнайшвидше і щоб її розробив українець. У цьому нам допомогли молоді українські студенти-мистецтвознавці, їхній науковий керівник професор Івар Сакк та Естонська академія мистецтв", – сказав керуючий Банку Естонії Мадіс Мюллер.

Як зазначають у банку, з початком Росією війни проти України Естонська академія мистецтв дозволила студентам-художникам, які були змушені залишити Україну, продовжити навчання у ній.

"Коли Банк Естонії запропонував нам цю чудову ідею, ми швидко організували конкурс, і українські студенти, які вивчають різні дисципліни, одразу ж почали працювати над ідеями. Потім ми організували журі для розгляду готових робіт. Це дало нам особливу енергію, яка досі резонує, тому що студенти відчули, що справді можуть щось зробити, щоб допомогти своїй країні та надіслати життєво важливий меседж", - розповіла віце-ректор вузу Анне Пікков.

Зазначається, що зазвичай створення монети у два євро зі спеціальним дизайном займає понад 18 місяців, але в цьому випадку попередня робота почалася у квітні, і центробанк сподівається випустити 2 мільйони монет, присвячених Україні, до кінця цього року або на початку наступного. При цьому дизайн двоєврової монети ще має бути схвалений Європейською комісією та державами-членами Європейського Союзу.

У той же час вже цього літа Банк Естонії почне продавати монетну карту з тим самим дизайном, але її ціна поки що невідома. "Це екстраординарне рішення, але оскільки ми віддаємо доходи від продажу монетної картки українському центробанку, ми хотіли створити цей канал підтримки якнайшвидше. Україна бореться за свою свободу, і кожен євро на рахунку", - сказав Мюллер.

При цьому естонський регулятор заявляє, що його колеги з Латвії та Литви підтримують ідею увічнити пам'ять про боротьбу України за свободу та також планують випуск монет євро, присвячених Україні.