Зеленский призывает мировых лидеров запретить въезд россиянам в страны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. Об этом глава государства сказал в интервью американской газете The Washington Post.

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"Самые главные санкции - это закрыть границы - потому что россияне забирают чужую землю. Россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию", - считает Зеленский.

Президент и другие украинские политики подталкивают своих западных коллег объявить санкции как средство сдерживания России в планах аннексировать больше украинских территорий. Речь идет о том, что страна-агрессор заявляет о планах провести "референдумы" в оккупированных населенных пунктах.

Ранее Зеленский отметил, что если Россия пойдет по пути проведения на оккупированных ею территориях Херсонской и Запорожской областей так называемых "референдумов" относительно их будущего, это закроет любую возможность дальнейших переговоров с Украиной.

Известно, что РФ планирует проводить фейковые "референдумы" не только на юге Украины, но и на территории Донецкой и Луганской областей, которые сама Россия называет "государствами ДНР и ЛНР".