Оккупанты готовятся к референдуму. Уточняют списки избирателей, - разведка

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне проводят мероприятия по уточнению списков избирателей, для проведения так называемого “референдума” по присоединению этих территорий к России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины четко видит подготовительные мероприятия, которые проводит оккупанты. На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи российских паспортов. Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум”, – заявил представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, для того чтобы не допустить закрепления России и создания плацдарма для дальнейших наступательных действий, наши воины будут освобождать временно оккупированные территории востока и юга Украины.

Отметим, 26 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Разрушение Антоновского моста не позволит армии РФ в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Чтобы решить логистические проблемы, оккупанты похитили теплоход для переправки через Днепр возле Антоновского моста.

В свою очередь действовавшая на оккупированных территориях партия "Единая Россия" сбежала из Херсона после обстрела моста.