Партия "Единая Россия" сбежала из Херсона после обстрела Антоновского моста

Обстрел ВСУ Антоновского моста не только обрезал логистику оккупантов, но и имел большое психологическое влияние. Первой из Херсона сбежала партия "Единая Россия".

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Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что условия для оккупантов становятся все более тяжелыми, и это признают даже пророссийские военные Telegram-каналы. Они констатируют, что "проблема с попытками ВСУ отрезать правобережную группировку ВС РФ от поставок не решается".

"Пропагандистам РФ становится все труднее скрывать правду - несмотря на их новости о том, что "все идет по плану спецоперации", в медиа проскакивают и тревожные нотки. Они касаются как "освобождения" всей Донецкой области, так и "объединения" Херсонской области из РФ", - говорится в сообщении.

Пропагандисты признают, что и переправу в Новой Каховке, и Дарьевский мост через Ингулец повредили ВСУ, а значит, оккупанты в Херсоне почти потеряли связь с тылом.

"Обстрел ВСУ Антоновского моста не только обрезал логистику оккупантов, но и оказал большое психологическое влияние. Первой из Херсона сбежала "Единая Россия" — Путинская партия объяснила это тем, что больше не может осуществлять в нем свою "гуманитарную деятельность"", - сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отметим, 26 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Разрушение Антоновского моста не позволит армии РФ в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Чтобы решить логистические проблемы, оккупанты похитили теплоход для переправки через Днепр возле Антоновского моста.