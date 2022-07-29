Партія "Єдина Росія" втекла з Херсону після обстрілу Антонівського моста

Обстріл ЗСУ Антонівського мосту не тільки обрізав логістику окупантів, але й мав великий психологічний вплив. Першою з Херсона втекла партія "Єдина Росія".

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Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що умови для окупантів стають дедалі важчими, і це визнають навіть проросійські воєнні Telegram-канали. Вони констатують, що "проблема з поступальними спробами ЗСУ відрізати правобережне угруповання ЗС РФ від постачання не вирішується".

"Пропагандистам РФ стає все важче приховувати правду – незважаючи на їх новини про те, що "все йде за планом спецоперації", у медіа проскакують і тривожні нотки. Стосуються вони як "звільнення" всієї Донецької області, так і "об’єднання" Херсонської області з РФ", - йдеться у повідомленні.

Пропагандисти визнають, що і переправу у Новій Каховці, і Дар’ївський міст через Інгулець пошкодили ЗСУ, а отже окупанти у Херсоні майже втратили зв’язок з тилом.

"Обстріл ЗСУ Антонівського мосту не тільки обрізав логістику окупантів, але й мав великий психологічний вплив. Першою з Херсона втекла "Єдина Росія" — Путінська партія пояснила це тим, що більше не може здійснювати в ньому свою "гуманітарну діяльність"", - повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначимо, 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Зруйнування Антонівського мосту не дасть змоги армії РФ в повній мірі підживлювати свої угрупування навколо Херсона.

Щоб якось вирішити логістичні проблеми, окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро біля Антонівського мосту.