Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, — британська розвідка

На південному фронті Збройні сили України перейняли ініціативу ведення бойових дій і активно відтісняють загарбників. Під кінець липня контрнаступ українських захисників в Херсонській області набрав обертів, повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланням на свою розвідку.

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Зокрема Україна використала свою нову далекобійну артилерію HIMARS, щоб пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро, які були потрібні Росії для поставок військової техніки та боєприпасів для ведення війни на півдні України.

"Один із них, Антонівський міст біля Херсона, був пошкоджений напередодні. 27 липня 2022 року Україна вдарила по ньому знову, і дуже ймовірно, що зараз переправа неробоча", — зазначають в Міноборони Великобританії.

У відомстві також вважають, що 49-та армія Росії, що дислокується на західному березі річки Дніпро, зараз дуже вразлива.

Попередньо відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ на південному напрямку, зокрема, вже звільнено кілька населених пунктів Херсонщини. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що в результаті успішного контрнаступу на південному напрямку Збройні сили України звільнили від окупантів Андріївку та Лозове Херсонської області.