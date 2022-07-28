Контрнаступление ВСУ в Херсонской области набирает обороты, — британская разведка

На южном фронте Вооруженные силы Украины приняли инициативу ведения боевых действий и активно оттесняют захватчиков. К концу июля контрнаступление украинских защитников в Херсонской области набрало обороты, сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, Украина использовала свою новую дальнобойную артиллерию HIMARS, чтобы повредить по меньшей мере три моста через реку Днепр, которые были нужны России для поставок военной техники и боеприпасов для ведения войны на юге Украины.

"Один из них, Антоновский мост возле Херсона, был поврежден накануне. 27 июля 2022 Украина ударила по нему снова, и очень вероятно, что сейчас переправа нерабочая", — отмечают в Минобороны Великобритании .

В ведомстве также считают, что 49-я армия России, дислоцирующаяся на западном берегу реки Днепр, сейчас очень уязвима.

Предварительно известно, что ВСУ ведут контрнаступление на южном направлении, в частности, уже освободили несколько населенных пунктов Херсонщины. По информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

Напомним, 27 июля стало известно, что в результате успешного контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области.