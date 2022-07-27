В Херсоне раздались взрывы в районе Антоновского моста

Во вторник вечером 26 июля, во временно оккупированном Херсоне раздались взрывы. Местные жители сообщают, что взрывы раздавались в районе Антоновского моста.

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Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

Жители Херсона сообщают, что слышали взрывы в районе Антоновского моста через Днепр, который уже разрушился ранее.

Пока поступает противоречивая информация: по данным украинских СМИ, которые основываются на видео местных жителей, удары пришлись прямо в мост.

Пропагандистские СМИ в свою очередь заявили, что в Херсоне работало российское ПВО и опровергли, что мост разрушен.

ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Эту информацию в эфире национального телемаратона подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Работа нашей артиллерии настолько щепетильная и ювелирная, что больше направлена на деморализацию войска противника. Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранны", - отметила она.

Отметим, разрушение Антоновского моста не позволит армии РФ в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона.

Отметим, в ночь на 25 июля ВСУ атаковали командный пункт оккупационного военного подразделения в городе Хрустальный Луганской области и ликвидировав около 100 российских военных.