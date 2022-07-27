ВСУ освободили еще два населенных пункта в Херсонской области

В результате успешного контрнаступления на южном направлении Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Андреевку и Лозовое Херсонской области. Об этом в Facebook сообщило ОК "Південь".

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В ходе контрнаступления ВСУ задействовали самолеты штурмовой авиации, бомбардировщики и вертолеты, нанеся четыре удара по врагу. Воздушные силы нанесли четыре удара по опорным пунктам россиян в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного.

"Таким образом, Андреевка освобождена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколько дней назад надежно закрепили свои позиции", - рассказали в ОК.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения продолжают поддерживать огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонской области. За последние сутки, 26 июля, выполнено 300 огневых задач.

По подтвержденным данным, за 24 часа ВСУ ликвидировали на южном направлении 89 оккупантов, танк Т-62, самоходную гаубицу "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", 2 единицы бронированной и 6 – автомобильной техники, а в Белогорцы уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Напомним, недавно военные 60-й отдельной пехотной бригады ОК "Каховка" Сухопутных войск ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области. До этого защитники из той же 60-й отдельной пехотной бригады в результате успешного контрнаступления в Херсонской области освободили поселок Потемкино.