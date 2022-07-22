В Херсонской области десятки сел на грани уничтожения, - глава ОВА

В Херсонской области по состоянию на 22 июля продолжаются активные боевые действия, в частности в теробщинах Каховского и Херсонского районов. Как сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Бутрий, на грани уничтожения десятки сел Бериславского района.

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Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольским, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. За период военных действий оккупантами уничтожены или повреждены десятки школ, домов, админзданий, похищены, убиты и ранены сотни мирных жителей.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на Южнобужском направлении противник ведет оборону занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на недопущении наступления сил обороны, ввел резервные подразделения.

"Оккупанты из артиллерии вели обстрелы вдоль линии фронта. Также пытались провести штурм в направлениях Семейдинуха - Андреевка и Давидов Брид - Белогорка. Наши воины подавили эти попытки, оккупанты отошли", - говорится в сообщении.

В частности, как отметили в ОК "Юг", ВСУ нанесли поражение по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах.

Также в Херсонской области оккупационные власти объявили введение новых тарифов за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое "распоряжение", подписанное коллаборантом Сальдо, является фейковым. Поставщики и распределительные компании работают по украинскому законодательству, поэтому за услуги нужно оплачивать действительные украинские реквизиты предприятий.

Бутрий добавил, что 18 июля оккупанты обстреляли Нововоронцовку, Староселье и Урожайное в Бериславском районе.

"Две женщины получили ранения разных степеней тяжести. Вражескими снарядами разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Также произошло возгорание посевов пшеницы общей площадью 25 га. По данным фактам Херсонская областная прокуратура расследует 4 уголовных производства", - проинформировал он.

Напомним, российские оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона, для чего провели обследование нескольких участков Днепра.