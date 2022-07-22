На Херсонщині десятки сіл на межі знищення, - голова ОВА

У Херсонській області станом на 22 липня тривають активні бойові дії, зокрема, в тергромадах Каховського та Херсонського районів. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій, на межі знищення десятки сіл Бериславського району.

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Мешканці територій, які межують зі Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. За період воєнних дій окупантами знищені або пошкоджені десятки шкіл, будинків, адмінбудівель, викрадено, вбито та поранено сотні мирних жителів.

За даними Генштабу Збройних сил України, на Південнобузькому напрямку противник веде оборону зайнятих раніше позицій, зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони, увів резервні підрозділи.

"Окупанти з артилерії вели обстріли вздовж лінії фронту. Також намагалися провести штурм в напрямках Семейдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка. Наші воїни придушили ці спроби, окупанти відійшли", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначили в ОК “Південь”, ЗСУ завдали ураження по п’ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах.

Також на Херсонщині окупаційна влада оголосила введення нових тарифів за оплату житлово-комунальних послуг. Таке "розпорядження", підписане колаборантом Сальдо, є фейковим. Постачальники й розподільчі компанії працюють за українським законодавством, тому за послуги треба сплачувати на дійсні українські реквізити підприємств.

Бутрій додав, що 18 липня окупанти обстріляли Нововоронцовку, Старосілля та Урожайне у Бериславському районі.

"Дві жінки отримали поранення різних ступенів тяжкості. Ворожими снарядами зруйновано житлові будинки та господарські споруди. Також відбулося загоряння посівів пшениці загальною площею 25 га. За даними фактами Херсонська обласна прокуратура розслідує 4 кримінальні провадження", - поінформував він.

Нагадаємо, російські окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра.