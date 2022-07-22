Окупанти на Херсонщині намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, з цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін.

"Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для створення бачення масової підтримки місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок". Також у "федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" та "велика зміна".

"На запрошення представників Санкт-Петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "юнармія" 31 липня "юнармійці" з так званої "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - розповіли у розвідці.

Нагадаємо, до вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру".