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Окупанти на Херсонщині намагаються залучити українську молодь до проросійських організацій
Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання".
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, з цією метою активно формуються "громадські організації" на кшталт "молоді будівельники Херсонської області", "молодь Херсона" та ін.
"Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру. Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій "союз матерів Херсонської області", "організація ветеранів Херсонської області", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, для створення бачення масової підтримки місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому "міносвіти РФ" проєкті "твій крок". Також у "федеральному агентстві зі справ молоді РФ" анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планета великих змін" та "велика зміна".
"На запрошення представників Санкт-Петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху "юнармія" 31 липня "юнармійці" з так званої "ДНР" візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі", - розповіли у розвідці.
Нагадаємо, до вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру".