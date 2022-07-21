Студенам з охоплених війною районів держава компенсує плату за навчання у вишах

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання її здобувачів з окупованих територій та територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату.

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Про це повідомив в ефірі програми "Сніданок з 1+1" міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба Міносвіти. За його словами, наразі це стосується майже 14 тисяч студентів, а компенсація буде здійснюватися з резервного фонду держбюджету.

Крім того, за словами чиновника, діти загиблих захисників і захисниць України в негайному порядку будуть переведені на місця державного замовлення. Студентів же, які є внутрішньо переміщеними особами, будуть переводити на бюджет у разі наявності вільних місць.

Стосовно формату навчання в школах Шкарлет зазначив, що Міносвіти наразі рекомендує за можливості все ж запровадити змішану форму навчання. За його словами, рішення прийматимуть спільно з батьками, причому для тих, хто обере онлайн-навчання, будуть організовані окремі спеціалізовані класи.

Як зазначив чиновник, навіть у разі наявності в школі обладнаного сховища батьки зможуть відмовитися від очного навчання дитини та продовжити освітній процес дистанційно. Більш того, таке рішення батьки зможуть приймати не колективно, а особисто, і жодна дитина через це не буде відрахована та відсторонена від навчання.

За словами міністра, після трагедії у Вінниці бажаючих перевести на онлайн-навчання дітей стало більше. Якщо ж батьки побоюються вести дитину до школи, треба повідомити про це керівництво, яке зобов’язане забезпечити доступ до освітнього процесу в режимі онлайн, для цього "немає сенсу збирати петиції, це можна вирішити в кожній конкретній школі та громаді".

"Форма організації освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. У громадах, що не демонструватимуть достатній рівень безпеки, освітній процес не розпочнеться в офлайн-форматі. Під час сигналу повітряної тривоги діти мають переходити до сховищ, це теж є певною умовою початку освітнього процесу. Розклад занять і тривалість визначає заклад, форма організації освітнього процесу буде визначатися в кожній громаді окремо", – вказав Шкарлет.

Нагадаємо, що за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, зараз лише блищько 23% закладів освіти готові до відновлення навчання у звичному офлайн-форматі, хоча лише 11% мають власні споруди цивільного захисту.

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