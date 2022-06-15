МОЗ знизило прохідний бал для абітурієнтів медвузів до мінімуму

Міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів для зарахування до медичних вишів. Більше того, "поріг", який необхідно подолати, щоби вступити до медвузу, знизили до 100 балів.

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Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.

Раніше для спеціальностей "Медицина" та "Педіатрія" діяли підвищені вимоги до мінімального значення кількості балів за вступними випробуваннями – 150 балів, а для "Фармація, промислова фармація" — 130. У майбутній вступній кампанії цього порогу не буде.

"Цього року порядок прийому абітурієнтів на навчання на медичні спеціальності значно спрощено, а прохідні бали зменшено. У правилах прийому кожен університет самостійно визначатиме мінімальне значення кількості балів за вступними випробуваннями, але не нижче 100 балів", - додали в МОЗ.

Рішення МОЗ піддалося критиці

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк заявив, що, на його думку, зниження мінімального прохідного балу для абітурієнтів медичних університетів до 100 балів призведе до того, що через 10 років до медустанов прийдуть лікувати українців некомпетентні лікарі.

"Вже на третьому році в університетах буде величезна когорта студентів, які не здатні скласти професійний іспит "Крок 1. Це створить широке поле для корупції. Результатом цієї політики буде те, що у 2030 році нас лікуватимуть вкрай некваліфіковані люди. А уряд витрачатиме купу грошей, щоб платити їм зарплати", - наголосив Ковтонюк.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Натомість буде національний мультипредметний тест.