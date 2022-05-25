Освітній омбудсмен розказав, як будет проходити ЗНО у 2022 році

Україньскі випускники у 2022 році складатимуть спрощене зовнішнє незалежне оцінювання онлайн. Однак за фізичної присутності у центрі тестування.

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Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Національний мультипредметний тест відбуватиметься онлайн, але за фізичної присутності абітурієнта у центрі тестування. Там також буде інструктор і спеціально налаштовані комп'ютери, під'єднані до мережі Українського центру оцінювання якості освіти. Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язного висловлювання, а лише відповіді на конкретні запитання, які поставлені в тестах", – додав він.

Горбачов відзначив, що кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити 120 хвилин, що надаються для виконання тесту.

Нагадаємо, 20 травня розпочався етап обов'язкового підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту для тих, хто бажає його пройти. Період реєстрації триватиме до 7 червня.