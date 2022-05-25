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Освітній омбудсмен розказав, як будет проходити ЗНО у 2022 році
Україньскі випускники у 2022 році складатимуть спрощене зовнішнє незалежне оцінювання онлайн. Однак за фізичної присутності у центрі тестування.
Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Національний мультипредметний тест відбуватиметься онлайн, але за фізичної присутності абітурієнта у центрі тестування. Там також буде інструктор і спеціально налаштовані комп'ютери, під'єднані до мережі Українського центру оцінювання якості освіти. Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей. Тобто там не буде зв'язного висловлювання, а лише відповіді на конкретні запитання, які поставлені в тестах", – додав він.
Горбачов відзначив, що кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити 120 хвилин, що надаються для виконання тесту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 20 травня розпочався етап обов'язкового підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту для тих, хто бажає його пройти. Період реєстрації триватиме до 7 червня.