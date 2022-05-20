В Україні розпочалося підтвердження абітурієнтами участі у мультипредметному тесті: коли це потрібно зробити

20 травня розпочався етап обов'язкового підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту для тих, хто бажає його пройти. Період реєстрації триватиме до 7 червня.

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Записатися потрібно буде через форму на порталі ЗНО, обравши із запропонованого переліку назву населеного пункту, в якому (або поблизу якого) абітурієнт перебуватиме в період проведення НМТ.

Випускники, які у зазначений період не підтвердять своєї участі у НМТ, не зможуть пройти тестування. Крім того, у період з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов'язково уточнити своє місцезнаходження під час проведення основної сесії НМТ.

Як наголошує міністр освіти Сергій Шкарлет, важливо уважно поставитися до вибору населеного пункту для тестування, оскільки ця інформація дозволить Українському центру оцінки якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

У свою чергу, охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі в НМТ, можна буде це зробити з 10 по 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй інформаційній сторінці обов'язково підтвердити бажання проходити тест для участі у додатковій сесії тестування.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, основна сесія тестування проходитиме 18 липня – 10 серпня, додаткова – 16-20 серпня, а спеціальна – 12-16 вересня.

Останні два етапи призначені для тих, хто не зможе прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії. Їм необхідно буде подати заявку для участі протягом 1-10 серпня або 1-7 вересня відповідно.

З 12 липня для зареєстрованих учасників з'явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустку, де буде вказано дату, час та місце проведення тестування.

Учасники інших сесій НМТ зможуть дізнатися про дату, час та місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) та 10 вересня (спеціальна сесія).

Інформація про результати основної сесії НМТ буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня, додаткової сесії – до 21 серпня, а спеціальної – до 19 вересня.

Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада скасувала проведення у 2022 році державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного випробування. Натомість було вирішено організувати інтегроване мультипредметне тестування.

Джерело фото: ua.depositphotos.com