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У Міносвіти розповіли, у яких областях не проходитиме національний тест для вступників
Проведення національного мультипредметного тесту неможливе у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Міністерство освіти і науки України затвердило список населених пунктів, де буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це повідомив у телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та у Києві.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому проведення НМТ неможливе у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.
Також із міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудеться тестування, не оприлюднюються.
З 20 травня учасники зможуть обрати найзручніший для складання тесту населений пункт на своїх інформаційних сторінках.
Нагадаємо, що школярі в окупації зможуть безкоштовно завершити навчальний рік та скласти тест через "Атмосферну школу".