У Міносвіти розповіли, у яких областях не проходитиме національний тест для вступників

Проведення національного мультипредметного тесту неможливе у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

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Міністерство освіти і науки України затвердило список населених пунктів, де буде сформовано попередню мережу тимчасових екзаменаційних центрів для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив у телеграмі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Попередньо заплановано, що тестування проходитиме у 20 областях та у Києві.

При цьому проведення НМТ неможливе у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Також із міркувань безпеки назви населених пунктів, де відбудеться тестування, не оприлюднюються.

З 20 травня учасники зможуть обрати найзручніший для складання тесту населений пункт на своїх інформаційних сторінках.

Нагадаємо, що школярі в окупації зможуть безкоштовно завершити навчальний рік та скласти тест через "Атмосферну школу".