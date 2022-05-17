В Минобразования рассказали, в каких областях не будет проходить национальный тест для поступающих

Проведение национального мультипредметного теста невозможно в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

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Министерство образования и науки Украины утвердило список населенных пунктов, где будет сформирована предварительная сеть временных экзаменационных центров для проведения национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщил в Телеграм министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Предварительно запланировано, что тестирование будет проходить в 20 областях и в Киеве.

При этом проведение НМТ невозможно в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях.

Также из соображений безопасности названия населенных пунктов, где состоится тестирование, не обнародуются.

С 20 мая участники смогут выбрать самый удобный для сдачи теста населенный пункт на своих информационных страницах.

Напомним, что школьники в оккупации смогут бесплатно завершить учебный год и сдать тест через "Атмосферную школу".