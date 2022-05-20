В Украине началось подтверждение абитуриентами участия в мультипредметном тесте: когда это нужно сделать

20 мая начался этап обязательного подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного теста для желающих его пройти. Период регистрации продлится до 7 июня.

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Записаться нужно будет через форму на портале ВНО, выбрав из предложенного перечня название населенного пункта, в котором (или поблизости с которым) абитуриент будет находиться в период проведения НМТ.

Выпускники, которые в указанный период не подтвердят свое участие в НМТ, не смогут пройти тестирование. Кроме того, в период с 21 июня по 7 июля нужно будет обязательно уточнить свое местонахождение во время проведения основной сессии НМТ.

Как подчеркивает министр образования Сергей Шкарлет, важно внимательно отнестись к выбору населенного пункта для тестирования, поскольку эта информация позволит Украинскому центру оценки качества образования сформировать сеть временных экзаменационных центров.

В свою очередь, желающим, не имевшим возможности вовремя создать регистрационную карточку для участия в НМТ, можно будет это сделать с 10 по 20 июня, а затем 8–12 июля на своей информационной странице обязательно подтвердить желание проходить тест для участия в дополнительной сессии тестирования.

Согласно приказу Министерства образования и науки, основная сессия тестирования будет проходить 18 июля - 10 августа, дополнительная - 16-20 августа, а специальная - 12-16 сентября.

Последние два этапа предусмотрены для тех, кто не сможет прибыть во временные экзаменационные центры во время основной сессии. Им нужно будет подать заявку для участия в течение 1-10 августа либо 1-7 сентября соответственно.

С 12 июля для зарегистрированных участников появится возможность скачать со своих информационных страниц приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения тестирования.

Участники других сессий НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования до 12 августа (дополнительная сессия) и 10 сентября (специальная сессия).

Информация о результатах основной сессии НМТ будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 12 августа, дополнительной сессии – до 21 августа, а специальной – до 19 сентября.

Напомним, что 24 марта Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого было решено организовать интегрированное мультипредметное тестирование.

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