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Образовательный омбудсмен рассказал, как будет проходить ВНО в 2022 году
Украинские выпускники в 2022 году будут сдавать упрощенное внешнее независимое оценивание онлайн. Однако они будут физически присутствовать в центре тестирования.
Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире всеукраинского телемарафона.
"Национальный мультипредметный тест будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценки качества образования. Отличие этого теста от классического ВНО заключается в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов. То есть, там не будет связного высказывания, а только ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", - добавил он.
Горбачев отметил, что каждый участник НМТ может самостоятельно решать, как распределить 120 минут, предоставляемых для выполнения теста.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 20 мая начался этап обязательного подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного теста для желающих его пройти. Период регистрации продлится до 7 июня.