Образовательный омбудсмен рассказал, как будет проходить ВНО в 2022 году

Украинские выпускники в 2022 году будут сдавать упрощенное внешнее независимое оценивание онлайн. Однако они будут физически присутствовать в центре тестирования.

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Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире всеукраинского телемарафона.

"Национальный мультипредметный тест будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценки качества образования. Отличие этого теста от классического ВНО заключается в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов. То есть, там не будет связного высказывания, а только ответы на конкретные вопросы, которые поставлены в тестах", - добавил он.

Горбачев отметил, что каждый участник НМТ может самостоятельно решать, как распределить 120 минут, предоставляемых для выполнения теста.

Напомним, 20 мая начался этап обязательного подтверждения участия в основной сессии национального мультипредметного теста для желающих его пройти. Период регистрации продлится до 7 июня.