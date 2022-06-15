Минздрав снизил проходной бал для абитуриентов медвузов до минимума

Министерство здравоохранения решило отменить повышенные требования к минимальному значению количества баллов для зачисления в медицинские вузы. Более того, "порог", который необходимо преодолеть, чтобы поступить в медвуз, снизили до 100 баллов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.

Ранее для специальностей "Медицина" и "Педиатрия" действовали повышенные требования к минимальному значению количества баллов по вступительным испытаниям – 150 баллов, а для " Фармация, промышленная фармация" — 130. В предстоящей вступительной кампании этого порога не будет.

"В этом году порядок приема абитуриентов на обучение на медицинские специальности значительно упрощен, а проходные баллы уменьшены. В правилах приема каждый университет будет самостоятельно определять минимальное значение количества баллов по вступительным испытаниям, но не ниже 100 баллов", — добавили в Минздраве.

Решение Минздрава подверглось критике

Соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что, по его мнению, снижение минимального проходного балла для абитуриентов медицинских университетов до 100 баллов приведет к тому, что через 10 лет в медучреждения придут лечить украинцев некомпетентные врачи.

"Уже на третьем году в университетах будет огромная когорта студентов, не способных сдать профессиональный экзамен "Крок 1. Это создаст широкое поле для коррупции. Результатом этой политики будет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты", — подчеркнул Ковтонюк.

Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого будет национальный мультипредметный тест.