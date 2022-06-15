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Минздрав снизил проходной бал для абитуриентов медвузов до минимума
Министерство здравоохранения решило отменить повышенные требования к минимальному значению количества баллов для зачисления в медицинские вузы. Более того, "порог", который необходимо преодолеть, чтобы поступить в медвуз, снизили до 100 баллов.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
Ранее для специальностей "Медицина" и "Педиатрия" действовали повышенные требования к минимальному значению количества баллов по вступительным испытаниям – 150 баллов, а для " Фармация, промышленная фармация" — 130. В предстоящей вступительной кампании этого порога не будет.
"В этом году порядок приема абитуриентов на обучение на медицинские специальности значительно упрощен, а проходные баллы уменьшены. В правилах приема каждый университет будет самостоятельно определять минимальное значение количества баллов по вступительным испытаниям, но не ниже 100 баллов", — добавили в Минздраве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Решение Минздрава подверглось критике
Соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что, по его мнению, снижение минимального проходного балла для абитуриентов медицинских университетов до 100 баллов приведет к тому, что через 10 лет в медучреждения придут лечить украинцев некомпетентные врачи.
"Уже на третьем году в университетах будет огромная когорта студентов, не способных сдать профессиональный экзамен "Крок 1. Это создаст широкое поле для коррупции. Результатом этой политики будет то, что в 2030 году нас будут лечить крайне неквалифицированные люди. А правительство будет тратить кучу денег, чтобы платить им зарплаты", — подчеркнул Ковтонюк.
Напомним, Верховная Рада отменила проведение в 2022 году государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания. Вместо этого будет национальный мультипредметный тест.