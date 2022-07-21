В Україні лише 11% закладів освіти мають власне укриття - ДСНС

В Україні станом на 21 липня лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту. Тому основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

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Про це повідомив голова ДСНС Сергій Крук під час селекторної наради стосовно ситуації з укриттями в закладах освіти напередодні старту нового навчального року в Україні.

За його словами, на початок поточного року захисні споруди цивільного захисту забезпечували укриття не більше десятьом відсоткам населення країни.

"Однак після 24 лютого всі ми опинилися у новій реальності, коли захисту потребує практично все населення України, у тому числі й школярі та студентство. Тому, відповідно до доручення Прем’єр-міністра, в регіонах створено та діють комісії з оцінки будівель та споруд закладів освіти, які мають проаналізувати можливості їх використання для укриття. До складу таких комісій входять і представники Служби", - сказав Крук.

Він додав, що станом на сьогодні лише 11% закладів освіти мають власні захисні споруди цивільного захисту, тому основну частину учасників освітнього процесу планується захищати у найпростіших укриттях.

Водночас очільник ДСНС наголосив, що з огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни.

"Законодавством України відповідальність за організацію укриттів для населення покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування", - підкреслив Сергій Крук.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня розпочнуться заняття у школах переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього у закладах освіти наразі проводяться заходи з посилення безпеки.

Водночас президент Володимир Зеленський просить прем’єра Дениса Шмигаля опрацювати прохання заборонити в Україні очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій.