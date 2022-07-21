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В Украине только 11% учебных заведений имеют собственное укрытие - ГСЧС
В Украине по состоянию на 21 июля только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Поэтому основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях.
Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук во время селекторного совещания по ситуации с укрытиями в учебных заведениях накануне старта нового учебного года в Украине.
По его словам, к началу текущего года защитные сооружения гражданской защиты обеспечивали укрытие не более десяти процентов населения страны.
"Однако после 24 февраля все мы оказались в новой реальности, когда в защите нуждается практически все население Украины, в том числе и школьники, и студенты. Поэтому, согласно поручению премьер-министра, в регионах созданы и действуют комиссии по оценке зданий и сооружений учебных заведений, которые должны проанализировать возможности их использования для укрытия. В состав таких комиссий входят и представители Службы", - сказал Крук.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, поэтому основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях.
В то же время глава ГСЧС подчеркнул, что, учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы лишь 23% образовательных учреждений страны.
"Законодательством Украины ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления", – подчеркнул Сергей Крук.
Напомним, в Украине с 1 сентября начнутся занятия в школах преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе. Для этого в учебных заведениях сейчас проводятся мероприятия по усилению безопасности.
В то же время, президент Владимир Зеленский просит премьера Дениса Шмыгаля проработать просьбу запретить в Украине очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий.