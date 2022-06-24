Уроки в школах во время воздушных тревог будут проводить в укрытиях, - ОП

В Украине с 1 сентября начнутся занятия в школах преимущественно в офлайн-режиме при условии безопасной ситуации в регионе. Для этого в учебных заведениях сейчас проводятся мероприятия по усилению безопасности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, до начала нового учебного года в украинских школах и прилегающих к ним территориях будет проходить обязательная проверка на наличие взрывоопасных предметов специалистами ГСЧС.

Также будет проверяться готовность систем оповещения. Особое внимание будут обращать на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха.

В частности, до сентября в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации.

Как подчеркнул Тимошенко, у каждого учебного заведения также должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса. Также создаются запасы воды и медикаменты.

Он добавил, что проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала "Воздушная тревога".

"В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и по возможности полностью или частично продолжать образовательный процесс в укрытии", - пояснил Тимошенко.

В то же время он проинформировал, что ученики и студенты, которые учились в заведениях, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории или повреждены или разрушены российскими захватчиками, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории.

Напомним, компания Zoom Video Communications, разработавшая программу для организации видеоконференций, бесплатно предоставит украинским университетам и профессионально-техническим образовательным заведениям расширенный Large Meeting доступ к своей платформе.