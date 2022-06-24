Уроки в школах під час повітряних тривог будуть проводити в укриттях, - ОП

В Україні з 1 вересня розпочнуться заняття у школах переважно в офлайн-режимі за умови безпечної ситуації в регіоні. Для цього у закладах освіти наразі проводяться заходи з посилення безпеки.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, до початку нового навчального року в українських школах та прилеглих до них територій проходитиме обов’язкова перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів фахівцями ДСНС.

Також перевірятиметься готовність систем оповіщення. Особливу увагу будуть звертати на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху.

Зокрема, до вересня в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації.

Як наголосив Тимошенко, у кожного закладу освіти також має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу. Також створюються запаси води та медикаментів.

Високопосадовець додав, що проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу "Повітряна тривога".

"У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і, за можливості, повністю або частково продовжувати освітній процес в укритті", - пояснив Тимошенко.

Водночас він поінформував, що учні та студенти, які навчалися в закладах, що тепер перебувають на тимчасово окупованій території чи пошкоджені або зруйновані російськими загарбниками, зможуть продовжити навчання в тих самих закладах дистанційно або в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, компанія Zoom Video Communications, яка розробила програму для організації відеоконференцій, безкоштовно надасть українським університетам та професійно-технічним освітнім закладам розширений Large Meeting доступ до своєї платформи.