Українські вузи та профтехи отримають безкоштовний розширений доступ до сервісів Zoom

Компанія Zoom Video Communications, яка розробила програму для організації відеоконференцій, безкоштовно надасть українським університетам та професійно-технічним освітнім закладам розширений Large Meeting доступ до своєї платформи.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко у листі від МОН.

Large Meeti дозволить проводити онлайн-зустрічі для 100 учасників одночасно. Щоб отримати доступ безкоштовно, освітнім закладам необхідно до 24 червня заповнити спеціальну форму.

З повним переліком функцій сервісу Zoom Meetings for Education можна ознайомитись на сайті Zoom.

"Це дуже важливо під час війни, коли все навчання проходить в онлайні. Наразі деякі студенти захищають дипломні роботи в окопах, захищаючи державу, а вчителі проводять уроки для школярів прямо з бомбосховищ", - прокоментував голова Мінцифри Михайло Федеров.

Нагадаємо, раніше Zoom повідомив про появу низки нових функцій, які зроблять відеоконференції більш продуктивними та допоможуть розвитку культури гібридної та віддаленої роботи. Зокрема, сервіс впровадить автоматичний синхронний переклад мови на 12 мов у 2022 році