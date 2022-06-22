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Украинские вузы и профтехи получат бесплатный расширенный доступ к сервисам Zoom
Компания Zoom Video Communications, разработавшая программу для организации видеоконференций, бесплатно предоставит украинским университетам и профессионально-техническим образовательным учреждениям расширенный Large Meeting доступ к своей платформе.
Об этом сообщил первый заместитель министра образования Андрей Витренко в письме от Минобразования.
Large Meeti позволит проводит онлайн-встречи для 100 участников одновременно. Чтобы получить доступ бесплатно, образовательным учреждениям необходимо до 24 июня заполнить специальную форму.
С полным перечнем функций сервиса Zoom Meetings for Education можно ознакомиться на сайте Zoom.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это очень важно во время войны, когда вся учеба проходит в онлайне. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ", - прокомментировал глава Минцифры Михаил Федеров.
Напомним, ранее Zoom сообщил о появлении ряда новых функций, которые сделают видеоконференции более продуктивными и помогут развитию культуры гибридной и удаленной работы. В частности, сервис внедрит автоматический синхронный перевод речи на 12 языков в 2022 году