Украинские вузы и профтехи получат бесплатный расширенный доступ к сервисам Zoom

Компания Zoom Video Communications, разработавшая программу для организации видеоконференций, бесплатно предоставит украинским университетам и профессионально-техническим образовательным учреждениям расширенный Large Meeting доступ к своей платформе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил первый заместитель министра образования Андрей Витренко в письме от Минобразования.

Large Meeti позволит проводит онлайн-встречи для 100 участников одновременно. Чтобы получить доступ бесплатно, образовательным учреждениям необходимо до 24 июня заполнить специальную форму.

С полным перечнем функций сервиса Zoom Meetings for Education можно ознакомиться на сайте Zoom.

"Это очень важно во время войны, когда вся учеба проходит в онлайне. Сейчас некоторые студенты защищают дипломные работы в окопах, защищая государство, а учителя проводят уроки для школьников прямо из бомбоубежищ", - прокомментировал глава Минцифры Михаил Федеров.

Напомним, ранее Zoom сообщил о появлении ряда новых функций, которые сделают видеоконференции более продуктивными и помогут развитию культуры гибридной и удаленной работы. В частности, сервис внедрит автоматический синхронный перевод речи на 12 языков в 2022 году