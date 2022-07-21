Студентам из охваченных войной районов государство компенсирует плату за обучение в вузах

Кабинет министров принял распоряжение о компенсации учреждениям высшего образования расходов за обучение его соискателей с оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, которые временно потеряли возможность продолжать оплату.

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Об этом сообщил в эфире программы "Завтрак с 1+1" министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба Минобразования. По его словам, это касается почти 14 тысяч студентов, а компенсация будет осуществляться из резервного фонда госбюджета.

Кроме того, по словам чиновника, дети погибших защитников и защитниц Украины в немедленном порядке будут переведены на места госзаказа. Студентов, которые являются внутренне перемещенными лицами, будут переводить на бюджет в случае наличия свободных мест.

Относительно формата обучения в школах Шкарлет отметил, что Минобразования сейчас рекомендует по возможности все же ввести смешанную форму обучения. По его словам, решения будут приниматься совместно с родителями, причем для тех, кто выберет онлайн-обучение, будут организованы отдельные специализированные классы.

Как отметил чиновник, даже при наличии в школе оборудованного убежища родители смогут отказаться от очного обучения ребенка и продолжить образовательный процесс дистанционно. Более того, такое решение родители смогут принимать не коллективно, а лично, и ни один ребенок из-за этого не будет отчислен или отстранен от обучения.

По словам министра, после трагедии в Виннице желающих перевести на онлайн-обучение детей стало больше. Если же родители опасаются вести ребенка в школу, нужно сообщить об этом руководству, которое обязано обеспечить доступ к образовательному процессу в режиме онлайн, для этого "нет смысла собирать петиции, это можно решить в каждой конкретной школе и общине".

"Форма организации образовательного процесса будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе. В общинах, не демонстрирующих достаточный уровень безопасности, образовательный процесс не начнется в офлайн-формате. Во время сигнала воздушной тревоги дети должны переходить в убежища, это тоже является определенным условием начала образовательного процесса. Расписание занятий и продолжительность определяет учреждение, форма организации образовательного процесса будет определяться в каждой общине отдельно", - указал Шкарлет.

Напомним, что по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейчас лишь около 23% учебных заведений готовы к возобновлению обучения в привычном оффлайн-формате, хотя только 11% имеют собственные сооружения гражданской защиты.

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