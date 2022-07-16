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В Виннице завершили работы по разбору завалов
Через два дня после ракетного удара по Виннице в городе завершили разбор завалов поврежденных зданий. Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным департамента здравоохранения Винницкой ОВА в результате ракетного удара по центру города погибли 23 человека, в том числе 3 ребенка.
"Обратилось за помощью 202 человека, из них 68 госпитализированы в том числе 4 ребенка, 110 оказана помощь амбулаторно. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в ГСЧС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще один человек считается пропавшим без вести, его продолжают искать. Силы ГСЧС при разборе завалов спасли трех человек.
Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.
Открыто уголовное производство по этому факту, управление СБУ в Винницкой области начало досудебное расследование.