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В Часовом Яру завершили разбор завалов. Названо общее число погибших
14 июля силы Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям завершили разбор завалов многоэтажки во Часовом Яру. По официальной информации, от ракетного удара в доме погибли 48 человек.
Об этом в Facebook сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Среди погибших 9-летний мальчик, еще 9-х человек удалось спасти.
"Поисковая операция продолжалась 5 дней, в нее было привлечено 323 человека. За каждую украинскую смерть россияне будут наказаны", — добавил Кириленко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 9 июля в 21:17 в результате ракетных обстрелов Часова Яра произошло разрушение, как сообщали в ГСЧС, двух пятиэтажных жилых домов. В течение следующего дня удалось обнаружить тела лишь 15 погибших, однако по состоянию на утро 12 июля было известно уже о 34.
Также спасатели расчистили и разобрали более 445 тонн разрушенных элементов здания.