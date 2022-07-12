Количество погибших в Часовом Яру увеличилось до 34 человек

По состоянию на утро 12 июля в целом из-под завалов разрушенного ракетным ударом РФ жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области извлекли тела 34 погибших людей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Среди погибших есть один ребенок (мальчик около 9 лет). Кроме того, сотрудники ГСЧС спасли 9 человек, получивших ранения в результате вражеской атаки по многоэтажке в городе Часов Яр.

"По состоянию на 06:30 работники ГСЧС расчистили около 70% развалин", - уточнил Кириленко.

Напомним, 9 июля, в результате ракетных обстрелов города произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Под завалами находились десятки человек. В тот же день россияне 4 раза попали ракетами по Славянску. Также в Часовом Яру оккупанты обстреляли железнодорожную станцию – несколько человек получили легкие контузии.