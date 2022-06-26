Россияне применили кассетные боеприпасы по Гродовской общине, в Торецке обстреляли школу - Донецкая ОВА

Под обстрел оккупационных войск в Донецкой области 26 июня попала школа в Торецке: там выбиты стекла, повреждена крыша. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Накануне же, по его словам, была разрушена школа в селе Маяки, что возле Славянстка. Глава области подчеркнул, что в общей сложности уже более 220 школ пострадали от российского оружия за четыре месяца.

"Кассетные боеприпасы россияне применили в Гродовской общине - известно о по меньшей мере одном раненом", - сообщил также он.

Также, как отметил Кириленко, в очередной раз под вражеским огнем оказался Авдеевский коксохимический завод и сам город Авдеевка.

"Россия пришла сюда целенаправленно убивать украинцев и ради этого готова нарушать все законы и обычаи войны. В таких обстоятельствах единственный ответственный шаг — эвакуация!" – подчеркнул руководитель ОВА.

Отметим также, что согласно последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Донецкой области враг осуществляет обстрелы украинских позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии около сел Берестовое, Покровское и Кодема в районе Бахмута, а также поселка Нью-Йорк, что около Торецка.