Оккупанты обстреляли "Градами" школу в Адвеевке

Российские военные обстреляли РСЗО “Град” с магниевыми зарядами школу в Авдеевке. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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"Авдеевка. Школа №6. Сегодня ночью оккупанты обстреляли ее снарядами РСЗО "Град" с магниевым зарядом. Это уже третья школа, уничтоженная россиянами в Авдеевке. Всего же в Донецкой области оккупанты разрушили около двух сотен школ. И чтобы не рассказывала их адская рашистская пропаганда об "освобождении" и "денацификации", правда заключается в том, что русские орки пришли на нашу землю уничтожать и убивать. Прежде всего – гражданских", — написал Кириленко.

Напомним, украинские военные отбили штурм оккупантов под Славянском, вблизи Богородичного и Долины. На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудар в районе Нью-Йорка и обстреляли населенные пункты Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.