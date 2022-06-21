Окупанти обстріляли "Градами" школу в Адвіївці

Російські військові обстріляли РСЗВ "Град" із магнієвими зарядами школу в Авдіївці. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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"Авдіївка. Школа №6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗВ "Град" з магнієвим зарядом. Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Усього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл. І щоб не розповідала їхня пекельна рашистська". пропаганда про "звільнення" та "денацифікацію", щоправда, полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю знищувати і вбивати. Насамперед - цивільних", - написав Кириленко.

Нагадаємо, українські військові відбили штурм окупантів під Слов'янськом поблизу Богородичного та Долини. На Авдіївському напрямку загарбники завдали авіаудару в районі Нью-Йорка та обстріляли населені пункти Очеретине, Авдіївка, Кам'янка, Нетайлове, Микільське та Оріхове.