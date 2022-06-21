ВСУ отбили штурм россиян под Славянском и противодействуют наступлениям вблизи Северодонецка, - Генштаб

Армия Российской Федерации на сто восемнадцатые сутки широкомасштабной войны не прекращает штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком Луганской области. Также украинские воины отбили штурм оккупантов под Славянском, вблизи Богородичного и Долины.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что враг обстрелял населенный пункт Середина-Буда Сумской области. В то же время, на Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции и не допустить выхода ВСУ в тыл российской группировки, действующей на Славянском направлении. Были обстреляны населенные пункты Дмитровка, Чугуев, Коробочкино, Старая Гнилица и Базалиевка.

На Славянском направлении, недалеко от Богородичного и Долины, украинские воины отбили штурм оккупантов. Однако россияне обстреляли населенные пункты Грушуваха, Вернополья, Адамовки и Мазановки и нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры неподалеку Богородичного.

На Краматорском и Северодонецком направлениях враг обстреливал позиции ВСУ. Нанес авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска. Не прекращает штурм с целью установления полного контроля над Северодонецком. Украинские воины также успешно противодействуют штурмам в районах населенных пунктов Сиротино и Белая Гора.

На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигорье, оккупанты ведут наступление. Также враг обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку от Покровского, Николаевки и Белогоровки. На Авдеевском направлении враг нанес авиаудар в районе Нью-Йорка и обстрелял населенные пункты Очеретино, Авдеевка, Каменка, Нетайлово, Никольское и Орехово.

На Кураховском направлении зафиксирован авиаудар вблизи Щербаков. Защитники Украины пресекли попытки вражеских штурмовых действий в районе Марьинки. Противник бесславно скрылся.

На Южнобужском направлении противник терпит потери. Пытаясь сдержать подразделения ВСУ, россияне обстреливают районы Муравьевки, Тополиного, Белой Криницы и Марьиного. Враг нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Очакова и Куцуруба. Ведет воздушную разведку БПЛА.

Как отметили в Генштабе, в акватории Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины содержатся 5 носителей высокоточного оружия.

"По имеющейся информации, в результате значительных потерь в командном составе подразделений воздушно-десантных войск, враг вынужден набирать на военную службу офицеров запаса с заключением краткосрочных контрактов сроком на три месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, что российские оккупационные войска готовы начать широкомасштабное наступление на остающиеся за контролем Украины населенные пункты Луганской области. Оккупанты перешли к массированным обстрелам Лисичанска, в Северодонецке бои уже в промзоне.