Россия усилила обстрелы Харьковщины: за день трое погибших - ОВА

20 июня в результате российских обстрелов погибли три жителя Харьковской области. Как сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Олег Синегубов, это 65-летняя женщина в поселке Кутузовка под Харьковом, а также 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее.

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"В последние дни российские оккупанты, которые не могут добиться успеха в боях против ВСУ на Харьковщине, усилили обстрелы областного центра и других населенных пунктов. Мы фиксируем удары из систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг наносит удары по Харькову и области ракетами", – рассказал он.

По словам Синегубова, есть попадания в промышленную зону, в учебные заведения. Также враг бьет по Чугуеву, Лозовой, по Золочевской и Дергачевской общинам.

Кроме того, в результате дневных обстрелов Индустриального района Харькова были ранены два человека. По словам Синегубова, несколько последних дней обстрелы облцентра фиксируются в промежуток времени между 23:00 и 00:00, но в понедельник артобстрелы продолжались в течение дня.

"Несмотря на обстрелы, люди продолжают возвращаться в Харьков. По предварительным данным, в городе уже проживают около 700 тысяч. Это почти половина харьковчан. Подчеркиваю, что безопасность в Харькове достаточно условна, на улицах находиться все еще опасно, в любое время может прилететь в любой двор. Необходимо прислушаться к сигналам тревоги и не находиться без нужды на улицах", - подчеркнул он.

Относительно возможного нового наступления россиян на Харьков руководитель ОВА также добавил, что постоянно фиксируется накопление и перемещение войск на границе с Харьковской областью.

"С 24 февраля мы четко понимаем, что Харьков и область для врага принципиальны, особенно учитывая то, как мы его здесь встретили. И мы делаем все возможное, чтобы быть готовыми к любым сценариям. Я ежедневно встречаюсь с нашими военными и вижу, что у них хватает и мотивации, и духа, и навыков, чтобы держать свои позиции и отодвигать врага подальше от Харькова", - подчеркнул чиновник.

По его словам, "если мы не сразу озвучиваем все успехи ВСУ, это не значит, что их нет": да, буквально вчера в Харьковской области россияне пытались атаковать бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, но получили отпор.

"Наши уничтожили 23 оккупанта, ранив еще 50 и обезвредив 10 единиц техники. Военные делают свое дело, и делают его профессионально, защищая нас от российского оккупанта. От гражданских просим выдержки, внимания к воздушным тревогам и веры в Вооруженные силы!" – написал руководитель ОВА.