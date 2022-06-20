Россия обстреляла несколько приграничных общин Сумской области, есть погибший

Один человек погиб и один был ранен днем 20 июня на территории Юнаковской общины Сумской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По его словам, около полудня два беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на территорию общины. Кроме того, зафиксировано три минометных выстрела.

Помимо этого, около 18:00 начался обстрел Середино-Будской и Знобь-Новгородской общин с российской стороны из ствольной и реактивной артиллерии. Всего там насчитали 28 прилетов.

После 18:30, по информации Живицкого, зафиксировано 23 минометных выстрела со стороны РФ по Белопольской общине, а после 19:00 россияне начали обстреливать Великописаревскую общину - в этом случае было 32 выстрела.

Кроме того, после 19:30 был снова произведен обстрел Знобь-Новгородской общины из миномета: зафиксировано 7 прилетов.

Ранее же он сообщил, что около 5:30 утра 20 июня россияне со своей территории уже обстреливали Середино-Будскую общину из артиллерии: там зафиксировано 30 прилетов.

Напомним также, что в результате обстрела города Середина-Буда в ночь на 19 июня сгорел частный дом и еще около десятка были повреждены.