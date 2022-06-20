Росія обстріляла кілька прикордонних громад Сумської області, є загиблий

Одна людина загинула та одна була поранена вдень 20 червня на території Юнаківської громади Сумської області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, близько опівдня два безпілотники скинули чотири вибухові пристрої на територію громади. Крім того, зафіксовано три мінометні постріли.

Крім цього, близько 18:00 розпочався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад з російської сторони зі ствольної та реактивної артилерії. Загалом там нарахували 28 прильотів.

Після 18:30, за інформацією Живицького, зафіксовано 23 мінометні постріли з боку РФ по Білопільській громаді, а після 19:00 росіяни почали обстрілювати Великописарівську громаду - у цьому випадку було 32 постріли.

Крім того, після 19:30 знову здійснили обстріл Зноб-Новгородської громади з міномета: зафіксовано 7 прильотів.

Раніше він повідомив, що близько 5:30 ранку 20 червня росіяни зі своєї території вже обстрілювали Середино-Будську громаду з артилерії: там зафіксовано 30 прильотів.

Нагадаємо також, що внаслідок обстрілу міста Середина-Буда в ніч на 19 червня згорів приватний будинок та ще близько десятка було пошкоджено.