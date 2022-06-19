Росіяни обстріляли житлові будинки на Сумщині

Правоохоронці задокументували наслідки нічного обстрілу Сумської області. Під дар потрапили приватні житлові будинки міста Середино-Буда. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Один снаряд потрапив прямо в будинок, внаслідок чого він згорів повністю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі дії продовжуються.

Зазначимо, Сумська область регулярно атакується, росіяни відкривають вогонь з території РФ. Попереднього разу в регіоні внаслідок російської агресії загинули чотири особи, шість отримали поранення.

До цього, вранці 4 червня, російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, вони розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району