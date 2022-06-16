РФ атакувала Сумську область: чотири людини загинули

Російські окупанти в ніч з 15 на 16 червня завдали ракетного авіаудару по Садівській громаді Сумської області ворог. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Внаслідок російської агресії загинули чотири особи, шість отримали поранення, інформація про руйнування та пошкодження уточнюється.

Пізніше, близько 5 ранку, росіяни завдали одного ракетного авіаудару по Краснопільській громаді. Після цього окупанти відкрили вогонь зі своєї території з мінометів. Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.

Живицький додав, що інформація щодо постраждалих все ще уточнюється.

Зазначимо, Сумська область регулярно атакується, росіяни відкривають вогонь з території РФ. Попереднього разу загарбники атакували регіон 11 червня. До цього, вранці 4 червня, російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, вони розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району