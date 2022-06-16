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РФ атакувала Сумську область: чотири людини загинули
Російські окупанти в ніч з 15 на 16 червня завдали ракетного авіаудару по Садівській громаді Сумської області ворог. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Внаслідок російської агресії загинули чотири особи, шість отримали поранення, інформація про руйнування та пошкодження уточнюється.
Пізніше, близько 5 ранку, росіяни завдали одного ракетного авіаудару по Краснопільській громаді. Після цього окупанти відкрили вогонь зі своєї території з мінометів. Внаслідок обстрілу спалахнула господарська споруда та автомобіль Daewoo Sens.
Живицький додав, що інформація щодо постраждалих все ще уточнюється.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, Сумська область регулярно атакується, росіяни відкривають вогонь з території РФ. Попереднього разу загарбники атакували регіон 11 червня. До цього, вранці 4 червня, російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, вони розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району