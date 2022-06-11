Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область

Вночі 11 червня російські військові з території Росії обстріляли Сумську область. Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних жителів Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - написав він.

За його словами, пізніше окупанти 8 разів обстріляли з міномету територію Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, вранці 4 червня російська авіація здійснила 6 пусків некерованими ракетами, які розірвалися на околиці прикордонних населених пунктів Сумського району.