Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты с минометов обстреляли Сумскую область

Оккупанты с минометов обстреляли Сумскую область

Ночью 11 июня российские военные с территории России обстреляли Сумскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"В полпервого ночи враг со своей территории минометным огнем повредил дома гражданских жителей Ворожбы и линии электропередач. Около 5 прилетов, в нескольких домах выбиты окна, иссечены стены. Люди, к счастью, не пострадали", - написал он.

По его словам, позже оккупанты 8 раз обстреляли из миномета территорию Шалыгинской общины. Жертв и разрушений нет.

Напомним, утром 4 июня российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района

Автор:
Степан Крьока