Российская авиация атаковала Сумскую область

Утром 4 июня российская авиация совершила 6 пусков неуправляемыми ракетами, они разорвались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

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Как уточнили в Министерстве внутренних дел, в результате обстрела человеческих жертв или разрушений жилых или инфраструктурных объектов нет. Информация уточняется.

Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий подтвердил, что в результате авиаудара по области произошло четыре взрыва, разрушения уточняются.

"По сообщениям местных жителей, прилеты были по Нижнему Песчаному. Подробностей нет. Пока констатируем факт, что нужно быть внимательными на всей территории нашей общины", — рассказал городской голова Сум Александр Лисенко.

Кроме того, утром 4 июня российские военные нанесли удар по Одесской области, крылатая ракета попала на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате возник пожар, спасатели оперативно его ликвидировали