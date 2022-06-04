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Россияне убили маму с ребенком в Луганской области
Армия Российской Федерации убила четырех человек в Горной громаде, среди них мама с ребенком, погибшие из-за обстрелов. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое.
Об этом 4 июня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В луганской области обстрелы не прекращаются, это усложняет поиск пострадавших и погибших. Накануне в Горной громаде нашли жителя, погибшего три дня назад.
Оккупанты продолжают пытаться захватить Северодонецк, хоть и несут большие потери.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка", — рассказал Гайдай.
Захватчики также снова пытались отрезать город, обстреляв еще один мост.
Что сейчас происходит в Северодонецке
По информации главы ОВА, россияне получили подкрепление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Украинские защитники ведут бой за каждую улицу города.
Накануне Вооруженные силы Украины отбили 20% территории Северодонецка в Луганской области. Теперь россияне контролируют около половины города. При этом украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы подвинуть вражескую, тогда и "российская пехота побежит к границе".