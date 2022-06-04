Россияне убили маму с ребенком в Луганской области

Армия Российской Федерации убила четырех человек в Горной громаде, среди них мама с ребенком, погибшие из-за обстрелов. Еще одно несовместимое с жизнью ранение получил житель города Золотое.

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Об этом 4 июня сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В луганской области обстрелы не прекращаются, это усложняет поиск пострадавших и погибших. Накануне в Горной громаде нашли жителя, погибшего три дня назад.

Оккупанты продолжают пытаться захватить Северодонецк, хоть и несут большие потери.

"Вчера один из их снарядов попал в одну из уцелевших квартир. К счастью, отец с находившимся там сыном остались невредимыми. Наши военные эвакуировали их в безопасное место за пределами Северодонецка", — рассказал Гайдай.

Захватчики также снова пытались отрезать город, обстреляв еще один мост.

Что сейчас происходит в Северодонецке

По информации главы ОВА, россияне получили подкрепление за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса. Украинские защитники ведут бой за каждую улицу города.

"За минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожен один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники", — резюмировал Гайдай.

Накануне Вооруженные силы Украины отбили 20% территории Северодонецка в Луганской области. Теперь россияне контролируют около половины города. При этом украинским военным нужна дальнобойная артиллерия, чтобы подвинуть вражескую, тогда и "российская пехота побежит к границе".