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Росіяни вбили маму з дитиною у Луганській області
Армія Російської Федерації вбила чотирьох людей у Гірській громаді, серед них мама з дитиною, що загинули через обстріл. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На Луганщині обстріли не припиняються, це ускладнює пошук постраждалих і загиблих. Напередодні у Гірській громаді знайшли жителя, який загинув три дні тому.
Окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк, хоч і зазнають великих втрат.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вчора один із їхніх снарядів потрапив до однієї з уцілілих квартир. На щастя, батько з сином, який був там, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх у безпечне місце за межами Сєвєродонецька", - розповів Гайдай.
Загарбники також знову намагалися відрізати місто, обстрілявши ще один міст.
Що зараз відбувається у Сєвєродонецьку
За інформацією голови ОВА, росіяни отримали підкріплення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Українські захисники ведуть бій за кожну вулицю міста.
Напередодні Збройні сили України відбили 20% території Сєвєродонецька на Луганщині. Наразі росіяни контролюють близько половини міста. При цьому українським військовим потрібна далекобійна артилерія, щоб посунути врага, тоді й "російська піхота побіжить до кордону".