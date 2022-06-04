Росіяни вбили маму з дитиною у Луганській області

Армія Російської Федерації вбила чотирьох людей у Гірській громаді, серед них мама з дитиною, що загинули через обстріл. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На Луганщині обстріли не припиняються, це ускладнює пошук постраждалих і загиблих. Напередодні у Гірській громаді знайшли жителя, який загинув три дні тому.

Окупанти продовжують намагатися захопити Сєвєродонецьк, хоч і зазнають великих втрат.

"Вчора один із їхніх снарядів потрапив до однієї з уцілілих квартир. На щастя, батько з сином, який був там, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх у безпечне місце за межами Сєвєродонецька", - розповів Гайдай.

Загарбники також знову намагалися відрізати місто, обстрілявши ще один міст.

Що зараз відбувається у Сєвєродонецьку

За інформацією голови ОВА, росіяни отримали підкріплення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Українські захисники ведуть бій за кожну вулицю міста.

"За минулу добу відбито дев'ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки", — резюмував Гайдай.

Напередодні Збройні сили України відбили 20% території Сєвєродонецька на Луганщині. Наразі росіяни контролюють близько половини міста. При цьому українським військовим потрібна далекобійна артилерія, щоб посунути врага, тоді й "російська піхота побіжить до кордону".