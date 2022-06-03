ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, під контролем росіян залишилася половина міста, - голова Луганської ОВА

Збройні Сили України відбили 20% території Сєвєродонецька у Луганській області. Тепер росіяни контролюють близько половини міста.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного марафону.

"Якщо раніше була важка ситуація, і було захоплено десь 70% (Сєвєродонецька - ред.), то зараз відсотків на 20 їх (росіян - ред.) посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке надходить до наших військових", - наголосив Гайдай.

Також він наголосив, що взяти область за два тижні, як прогнозує британська розвідка, в росіян не вийде.

Зокрема, очільник ОВА додав, що українським військовим потрібна далекобійна артилерія, аби посунути ворожу, тоді і "російська піхота побіжить до кордону".

Нагадаємо, Збройні Сили України у п'ятницю, 3 червня, відкинули російських окупантів з Білогорівки та Метьолкіного поблизу Сєвєродонецька у Луганській області.