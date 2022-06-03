РФ зібрала 20 батальйонних тактичних груп для наступу у напрямку Слов'янська, - Генштаб

Армія Російської Федерації намагається відновити наступ на Слов'янському напрямі, у зв'язку з чим РФ зібрала до 20 батальйонних тактичних груп.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що з 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі у Брестській області. Загроза ракетних ударів з Білорусі досі залишається.

З метою уточнення розташування позицій ЗСУ росіяни вели розвідку із застосуванням БпЛА на Сумщині та Чернігівщині. В районі Краснопілля Сумської області ворог завдав авіаудару та здійснив мінометний обстріл в районі Михальчиної Слободи Чернігівської області.

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Зокрема, окупанти руйнують цивільні об’єкти у Харкові. Завдали авіаудару вертольотами Мі-8 по позиціях українських військ в районах Слатиного та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп та намагався вести наступ на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

На Донецькому напрямку росіяни зосереджували основні зусилля в районі Сєверодонецька. Зафіксовані штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають. Також окупанти вели наступальні дії у напрямку Бахмуту, Соледару та Лисичанська, але спіху не мали.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Південнобузькому напрямку противник намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки. Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У Генштабі наголосили, що на тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів.

"Командування збройних сил Російської Федерації вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни дійшли висновку, що росіяни не захоплять Донбас, бо зазнали численних втрат у боях за Сєвєродонецьк.